Иран готов поделиться своим опытом в области изменения климата

Президент Общества Красного Полумесяца Ирана Пирхоссейн Коливанд заявил о готовности Общества Красного Полумесяца Ирана поделиться своим опытом в области изменения климата.

Об этом заявил он на встрече с генеральным секретарем Международной Федерации Красного Креста и Красного полумесяца Джаганом Чапагайном, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Иранское общество Красного Полумесяца обладает ценным опытом в области изменения климата и готово выступать в качестве консультанта по вопросам изменения климата, учитывая множество различных действий, которые оно предприняло в этом отношении внутри Ирана", сказал Коливанд.

Чапагайн приветствовал предложения главы Общества Красного Полумесяца Ирана. "Предложения президента Иранского общества Красного Полумесяца будут серьезно рассмотрены и приняты во внимание Секретариатом Федерации Красного Креста и Красного полумесяца", сказал он.