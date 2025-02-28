Ликвидность в Иране значительно увеличилась

БАКУ /Trend/ - На конец 10-го месяца текущего иранского года (19 января 2025 г.) ликвидность в Иране выросла на 28,4% по сравнению с концом аналогичного месяца прошлого года (20 января 2024 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Согласно информации, на конец 10-го месяца текущего иранского года объем ликвидности в стране составил 97,2 квадриллиона риалов (около 169 миллиардов долларов), тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 75,7 квадриллиона риалов (около 132 миллиардов долларов).

В статистике отмечается, что доля денег в общей ликвидности на конец отчетного месяца составила 23,8 квадриллиона риалов (около 41,4 миллиарда долларов), увеличившись на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 18,4 квадриллиона риалов (около 32 миллиардов долларов).

Доля квази-денег в ликвидности на конец 10-го месяца достигла 73,4 квадриллиона риалов (около 128 миллиардов долларов), что на 28,2% больше, чем в тот же период прошлого года (57,3 квадриллиона риалов или около 99,7 миллиарда долларов).

Отмечается, что устойчивое снижение ликвидности за истекший период после 22 мая 2019 года указывает на реализацию программы по регулированию местной валюты, проводимой Центральным банком.

При этом государства стремятся направлять рост ликвидности в продуктивное русло, поскольку при правильном управлении это способствует экономическому развитию, росту занятости и снижению инфляции. Однако в Иране увеличение ликвидности не привело к экономическому росту, напротив, стало одной из причин роста инфляции.

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