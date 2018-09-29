Глава МИД Китая выступил за сохранение ядерной сделки с Ираном

29 сентября 2018 10:34 (UTC+04:00)

Глава внешнеполитического ведомства Китая заявил, что несоблюдение условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подорвет авторитет Совбеза ООН, сообщает в субботу ИРНА.

"В случае невыполнения условий договора о нераспространении, будет подорван авторитет Совета безопасности ООН, а мир и стабильность в регионе и во всем мире будут поставлены под угрозу",- сказал Ван И, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

"Такой сценарий не нужен никому и Китай настоятельно призывает стороны продолжать выполнять план действий", - добавил он.

Коснувшись других аспектов международной политики, министр иностранных дел Китая выступил за ослабление санкций против КНДР на фоне дипломатического сближения между Северной и Южной Кореями, а также за решение о двух государствах на Ближнем Востоке и "поиск новых посреднических механизмов" по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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