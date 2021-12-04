Раунд переговоров по иранскому атому продолжится в Вене на следующей неделе

Раунд переговоров о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе в австрийской столице не завершен, он продолжится на следующей неделе. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Раунд вовсе не завершен. Седьмой раунд продолжится, участники приняли решение взять технический перерыв, в том числе для консультаций в столицах, чтобы подумать, как выстраивать дальнейшую работу", - сказал он.

Дипломат призвал не драматизировать ход раунда переговоров. "В СМИ сильно нагнетают, говорят о приближающемся коллапсе, <...> но по состоянию на сегодняшний день такие оценки представляются явным перебором, - подчеркнул он. - Не нужно забегать вперед. В конце концов, переговоры начались 29 ноября, продолжались всего пять дней. Наверное, рановато делать какие-то обобщающие драматические выводы". "Не тот случай, когда требуется торопиться с суждениями", - отметил Ульянов.

По его словам, на заседании совместной комиссии в Вене все делегации друг друга услышали. "Надеемся, что когда переговоры возобновятся, <...> острота ситуации спадет. Посмотрим, с чем вернутся делегации в венский дворец Кобург", - добавил посол.

"Это технический перерыв для консультаций, сверки часов, чтобы посмотреть, что из позиции партнеров необходимо учесть, принять во внимание в ходе дальнейшего процесса, - пояснил он. - С критическими замечаниями нужно быть все-таки поосторожнее. Переговоры только начались, нормальный процесс. Никто не обещал, что будет легко".

Как утверждал в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на онлайн-форуме Reuters Next, в настоящее время Иран не проявляет серьезности в вопросе принятия мер, необходимых для соблюдения положений СВПД.