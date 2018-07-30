МИД Ирана: Политика США делает невозможными переговоры Тегерана и Вашингтона

30 июля 2018 14:53 (UTC+04:00)

МИД Ирана исключил возможность переговоров с США в ближайшем будущем, поскольку Вашингтон проводит враждебную политику в отношении Тегерана. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

"Политика США не дает возможности для какого-либо взаимодействия и переговоров. Вашингтон показал, что он не заслуживает доверия", - сказал Гасеми.

Отвечая на вопрос о возможности начала переговоров с США, дипломат отметил, что, "вероятно, некоторые представители США высказывают такое желание". "Однако, учитывая сложившуюся ситуацию и продолжающуюся враждебную политику Вашингтона, нет никаких предпосылок для этого", - добавил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить "настоящую сделку" с властями Ирана в ядерной сфере, которая будет отличаться от "предыдущей провальной".

В мае президент США объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран пригласил Азербайджан присоединиться к новой железной дороге
Бизнес 16:45
Лавров: США устраивает отсутствие правил по размещению оружия в космосе
Россия 15:21
Азербайджан и Иран укрепят сотрудничество в сфере IT
ИКТ 13:49
На переговоры в Сочи прибыла делегация сирийского правительства
Арабские страны 11:39
В Китае заявили, что открыты к диалогу с США по торговле
Китай 11:37
Трое погибших и семеро раненых в результате стрельбы в США
США 29 июля 11:26
Лента новостей
Иран пригласил Азербайджан присоединиться к новой железной дороге
Бизнес 16:45
Если мировое сообщество считало бы процессы в Армении демократическими, то профинансировало бы реформы Пашиняна - эксперт
Политика 16:41
Самое продолжительное полное лунное затмение 21 века: вид с территории Китая (ФОТО)
Китай 16:41
Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 16:32
Кыргызстан среди стран ЕАЭС больше всего увеличил экспорт товаров в Казахстан
Кыргызстан 16:31
Счетная палата Азербайджана сообщила о наиболее частых нарушениях
Экономика 16:26
На фестивале "ЖАРА" всегда хочется выглядеть роскошно - Жасмин (ФОТО)
Звёздный мир 16:24
На Филиппинах 13 человек погибли при наводнении
Другие страны 16:24
Дочери Григория Лепса и Евгения Гинера: От фестиваля "ЖАРА" к будущим успехам (ФОТО)
Звёздный мир 16:23