МИД Ирана вызвал глав дипмиссий трех стран ЕС в связи с терактом в Ахвазе

23 сентября 2018 04:57 (UTC+04:00)

МИД Ирана вызвал послов Нидерландов, Дании и временного поверенного в делах Великобритании в связи с терактом на военном параде в Ахвазе, сообщает агентство IRNA со ссылкой на официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Бахрама Касеми передает РИА Новости.

Представители трех государств были проинформированы о позиции Ирана в отношении того, что они укрывают членов террористических группировок, причастных к теракту в Ахвазе, в своих странах. По словам Касеми, Иран уже предупредил их правительства о том, что террористы все еще находятся на территории этих стран, и призвал арестовать и судить их.
"Неприемлемо, что Европейский союз не вносит в черный список членов этих террористических группировок, пока они не совершат преступления на европейской территории", — заявил Касеми.

Касеми добавил, что рассчитывает на решительное осуждение этого теракта со стороны Нидерландов и Дании, а также на экстрадицию виновных в Иран. Дипломату из Великобритании было сказано, что ситуация, когда представителю террористической группировки позволяют объявить об ответственности за теракт через лондонскую телесеть, неприемлема.

Дипломаты выразили глубокое сожаление в связи со случившимся и пообещали, что все вопросы, затронутые на встрече, будут переданы их правительствам, отмечается в сообщении. Они также заявили о готовности своих стран к сотрудничеству с Ираном в выявлении преступников и обмене информацией.

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