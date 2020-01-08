МИД Ирана отреагировал на заявление официального представителя НАТО

8 января 2020 23:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявления генерального секретаря НАТО относительно гибели иранского генерала противоречат нормам международного права.

Об этом, как передает Trend, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По словам А.Мусави, функция этого альянса, активным членом которого является Соединенные Штаты, в последние годы заключается в том, чтобы создавать нестабильность.

Иранский дипломат заявил, что сожалеет о превращение со стороны НАТО убийства генерала в какое-либо средство.

А.Мусави сказал,что считает - с выводом некоторых сил стабильность в регионе возобновится.

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