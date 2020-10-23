Иран уже обладает радарами дальнего действия

В совместных специализированных военных учениях в Иране были представлены новые радары дальнего действия, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

На основной фазе совместных специализированных военных учений по противовоздушной обороне радары «Кадир», «Башир» и «Морагеб» сухопутных войск и ВВС КСИР успешно обнаружили разные цели и уничтожили их.

Радары дальнего действия полностью разработаны экспертами, учеными Корпуса стражей исламской революции Ирана и имеют сложную технологию, доступную ограниченному числу стран.

Радар дальнего действия «Кадир», который ввел Исламскую Республику Иран в число стран-обладателей радаров дальнего действия, обладает способностью обнаруживать цели на малой высоте, баллистические ракеты и на большой высоте.