Иран увеличил прием иностранных студентов

Соотношение иностранных студентов к их общему количеству в период с 2011 по 2020 год увеличилось с 0,15% до 1,39, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Афганские (46%) и иракские студенты (24%) составляют самую большую группу иностранных учащихся в Иране.

Студенты этих двух стран в 2018 году составляли 69% от общего количества иностранных студентов в стране. Следом идет Ливан с 3%, Сирия и Китай - по 2%.

Большинство иностранных студентов в Иране учились на степень бакалавра и магистра.