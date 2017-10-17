32 года одиночества в горах… В Баку состоялась премьера фильма Аудрюса Стониса "Женщина и ледник" (ФОТО)

17 октября 2017 22:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В CinemaPlus Azerbaijan состоялась встреча с известным литовским режиссером-документалистом Аудрюс Стонисом, а также показ его фильма "Женщина и ледник" (Woman and the Glacier), сообщает Trend Life. Мероприятие прошло при совместной организации Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и посольства Литвы в нашей стране. Фильм был представлен в рамках Фестиваля европейской толерантности IMAGINE.

В мероприятии приняли участие посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас, представители дипломатических миссий, известные деятели культуры и искусства.
На открытии вечера председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова приветствовала гостей и отметила, что демонстрация картины Аудрюса Стониса является очередным мостом культуры между странами.

Аудрюс Стонис рассказал о работе над картиной, ответил на многочисленные вопросы.
Фильм «Женщина и ледник» был снят в Казахстане, и в Баку состоялась его премьера. «Женщина и ледник» - абсолютное кинематографическое произведение, которое редко случается в документальном кино. Аудрюс Стонис - лидер современного поэтического кинематографа в Европе, что и передается миру посредством его удивительных работ. Это фильм об удивительном человеке, литовском ученом Аушре Ревутайте, которую режиссер нашел в Тянь-Шанских горах, на высоте 3500 метров на леднике Туюксу. 61-летняя женщина уже 32 года живет на этом леднике и всю свою жизнь отдала науке. Причем, все эти годы она живет в полном одиночестве, - из живых существ только кошка и собака, - в деревянном домике, среди почти вечного холода, в очень суровых и тяжелых условиях, с низким содержанием кислорода в воздухе. В честь легендарного гляциолога Институт географии Казахстана назвал один из ледников.

Фильм снимали три года, творческому коллективу - режиссеру, оператору Аудрюсу Кемежису и помощнику оператора пришлось сделать четыре экспедиции в Тянь-Шанские горы, каждая из которых длилась по две недели. В результате получился документальный шедевр, который не только повествует о жизни Аушре Ревутайте, но и показывает великолепную природу гор, ледники, пещеры, водные лавины и камнепады… Режиссер хотел раскрыть перед зрителем свою героиню - но, по его мнению, она так и осталась нераскрытой и таинственной, как сами горы.

Аудрюс Стонис родился 28 апреля 1966 года в Вильнюсе в семье актёров Чесловаса Стониса и Регины Казлаускайте. Является выпускником факультета телережиссуры Литовской государственной консерватории, работал на Литовской киностудии и Литовском телевидении. Проходил стажировку в Нью-Йорке, преподавал курс документального кино в Европейском киноколледже в Дании и в Токийском университете Васеда. Член Европейской киноакадемии и Европейской сети документального вещания. Удостоен наград около двадцати международных кинофестивалей.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

Azernews Newspaper
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