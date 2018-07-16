В Масаллы рассказали, как бороться с оправданием "нет времени" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Фрэнсис Бэкон.

Сегодня мы настолько привыкли проводить время перед экраном телевизора или бороздить просторы интернета, что чтение книг кажется уже никому не нужным атавизмом, доставшимся нам в наследство от наших родителей. Вот они ещё жили в то время, когда читать книги было модно, а собственная библиотека была мечтой каждой интеллигентной семьи. Если раньше почти каждый мог сказать, не задумываясь, какую книгу читает в настоящий момент, то сейчас многое изменилось - этот неиссякаемый и бесценный источник информации лежит на полке… Зато имеем безоговорочные оправдания и катастрофическую нехватку времени на чтение книг. Вы только вдумайтесь в эти слова "нет времени"…

Насущной тема разговора - волшебное влияние литературы на человека, стал День книги, проведенный в рамках проекта "Путь развития проходит через книгу" в деревне Бадалан Масаллинского района. Мероприятие, которое прошло в форме дискуссии, было организовано общественным объединением "Региональное юридическое и экономическое просвещение" при содействии Исполнительной власти и Управления образования Масаллинского района, сообщили Trend Life организаторы.

На встрече со школьниками и родителями, молодежью и представителями общественности депутат Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева и председатель объединения Арзу Багирова отметили, что значение книг для ребенка очень велико. Всем родителям хочется, чтобы их дети были любопытными и стремились к знаниям, и, как результат, достигли бы успеха в жизни. Принимая во внимание ведущую роль литературы в развитии ребёнка, перед родителями и педагогами стоит задача научить любить книгу. Книги служат для того, чтоб расширять представление ребенка о мире, знакомить его с вещами, природой, всем, что его окружает. С детства за чтением книг человек активно развивает свое мышление, литература будит как мысль, так и воображение, заставляет думать, анализировать и даже предугадывать. Эти качества важны для того, чтобы справляться с жизненными проблемами и заботами, находить решения для самых сложных задач. Книги формируют мировоззрение, ценности, убеждения, личную философию. Книга открывает перед ребенком новый, еще неизведанный и огромный мир. Если дети будут видеть в книгах и в чтении источник информации, то для них будут открыты все накопленные человечеством знания. Чтение оказывает огромное влияние на развитие ребёнка: его интеллект, творческое и логическое мышление, эмоциональное и социальное развитие. психологическое и психофизиологическое развитие, способствует формированию правильного нравственного и эстетического отношения ко всему происходящему. Однако, вырастая, не стоит останавливаться в развитии личности. У взрослого человека появляется необходимость в совершенно других книгах. Это книги так называемого личностного роста. Они способны полностью перевернуть ваше восприятие мира и восприятие себя в этом мире. Благодаря подобным книгам вы придёте к выводу, что саморазвитие является ключом к успеху, что только от вас лично зависит ваша жизнь, вы являетесь её автором и исполнителем.

В заключении прошла автограф-сессия книги Ганиры Пашаевой “Səni Allaha Eşq götürür”.

(Автор: Вугар Иманов)

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