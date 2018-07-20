Здесь живет настоящая душа! Международный фестиваль в Баку вызвал большой интерес (ФОТО)

20 июля 2018 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​ В Баку в Государственном театре имени Рашида Бейбутова состоялось открытие XIII Международного фестиваля авторской песни и поэзии, посвященный 85- летию Александра Моисеевича Городницкого, сообщает Trend Life

Организатор фестиваля, президент Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердие отметил, что главные цели - укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания, обмен опытом в области изучения и использования в современной практике исконных форм и традиций авторской песни, музыки и поэзии. Фестиваль – это не только музыка и стихи, но и новые знакомства, впечатления, положительные эмоции, возможность встретиться и пообщаться с очень интересными людьми.

Вход на концерты традиционно - свободный, поэтому зал зачастую просто не вмещает всех желающих. Зрители стояли в проходах, сидели на ступеньках и подоконниках. На открытии выступили представители Баку - Сергей Аранович, Георгий Черногоров, Вера Великанова, Аладдин Ягубов, Оксана Буланова, Виталий Игольников, Диляра Юсуфова, Сабина Ахмедова, Наталья Жиронкина, Ирана Гасымова и другие, а также специальный гость - бакинский бард Ануар Будагов, ныне живущий в Израиле. Выступления были встречены овациями, ведь в их композициях живет не только душа исполнителя, но и самих зрителей…

20июля в 19.00. Юбилейный вечер одного из основоположников жанра авторской песни Александра Городницкого.

21 июля в 17. 00. Выступят - Самир Раджабов и Эльхан Челябиев, Вафа Мамедова, Саида Субхи, Ульвия Ахундова, Сахиб Мамедов (Баку), Эльдар Асадов (Баку-Москва), Наталья Капранова и Сергей Олейник (Омск), Татьяна Санкина (Пятигорск), Дмитрий Курилов (Москва), Ирина Парошина (Тбилиси), Ирина Валуй (Санкт-Петербург), Инеш Буре (Москва).

22 июля в 17.00. Выступят - Джавид Имамвердиев, Алина Талыбова, Нигяр Гасанзаде, Наиля Балакишиева, Солмаз Сулейманлы, Роберт Авадяев (Баку-Тбилиси), Александр Городницкий, Владимир Глазунов, Александр Софронов, Татьяна Ситникова, Валерий и Ирина Чечет (Санкт-Петербург), Лейла Бегим (Прага).

Фестиваль, организованный при содействии Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта Азербайджана и А-group, продолжится до 22 июля.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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