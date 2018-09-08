Фильм "Рома" Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля

Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, передаёт РИА Новости.

Международный венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо. В основном конкурсе участвует 21 картина.

Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс". Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит". Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", а актрисой — Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворит".

Приз за лучший сценарий ушёл братьям Коэн за картину "Баллада Бастера Скраггса", спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссёр Дженнифер Кент за фильм "Соловей", премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актёр Байкали Ганамбарр за роль в этом же фильме.

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