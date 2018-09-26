В Баку пройдет праздничный концерт, посвященный Дню независимости Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева пройдет праздничный концерт “Musiqi dünyamız” (Наш музыкальный мир), посвященный Дню независимости Азербайджана -18 октября, сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие народные артисты Афтандил Исрафилов, Фаиг Агаев, заслуженный артисты Эльза Сейидджахан, Севиль Сарыева, Салим Аббасов, Нурия Гусейнова, Рашад Ильясов, Джаваншир Мамедов, Фируза Ибадова, Ильгар Саиль, заслуженный работник культуры Ашуг Ахлиман, популярные исполнители Гюнай Ибрагимли, Эмиль Бадалов, Вугар Абдулов, Аликрам Байрамов, Гюнай Имамвердиева, Руфат Ахундов, Бахар Лятифгызы, Пярвиз Бюльбюля, Тюркан Велизаде, Эльхан Гараханоглу, Орхан Бабазаде, Фируз Сахавет, Умид Керимов, Садых Мустафаев, танцоры Ильхам Керимли и Ройа Алиева.

Начало концерта 18 октября в 19.00. Цена билетов 10-30 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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(Автор: Вугар Иманов)

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