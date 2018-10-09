Осенний Баку в ритме искусств Азербайджана, Грузии и России (ФОТО)

9 октября 2018 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 21 октября будет проведен конкурс искусств "Легенды осени", организованный
Союзом молодежи Азербайджана при содействии Министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Главная цель проекта - знакомство с талантливыми детьми и молодежью, усовершенствование знаний участников и руководителей групп, развитие культурных связей между регионами республики и странами. В конкурсе также примут участие представители из Грузии и России.

Выступления будут проведены в индивидуальном и коллективном порядке (в номинациях - соло, дуэт, малая группа и ансамбль) в нескольких жанрах, среди которых фольклор, классика, эстрада, музыка, театр, вокал, художественное чтение, хореография. Участники делятся на возрастные категории – baby (малыши, с 4-х лет), child (дети), junior (юниоры), adults (взрослые).

Заместитель председателя СМА Азиз Азизов отметил, что для объективности во время выступления не будут объявляться участники конкурса. Компетентное жюри будет выставлять оценки по номерам участников.

Союз молодежи Азербайджана приглашает все коллективы и ансамбли страны принять участие в незабываемом празднике искусства.

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Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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