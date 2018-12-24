Танцующие небеса в Баку (ФОТО)

24 декабря 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбудова в Баку состоялась концертная программа танцевального ансамбля "Səma" ("Небо") Центра культуры Хатаинского района, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

На мероприятии присутствовали начальник Главного Управления культуры города Баку Джалил Меликов, общественные деятели, руководители столичных учреждений культуры.

В исполнении участников танцевального ансамбля "Səma" были представлены азербайджанские танцы и танцы народов мира. Зажигательные танцевальные композиции, веселая музыка, интересные находки в хореографии сделали концертную программу красочной и запоминающейся. Яркие сценические костюмы выступающих придали представлению еще больше красок и запоминающихся моментов.

Также публику своими выступлениями порадовали молодые исполнители – Мирджаббар Мирбабаев и Тафур.

(Автор: Джани Бабаева)

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