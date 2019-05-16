Азербайджанская Наргиз в Беларуси и Украине (ВИДЕО, ФОТО)

16 мая 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Наргиз Керимова совершила музыкальный вояж в Беларусь и Украину, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Вначале Наргиз Керимова приняла участие в праздничном вечере в Минске, посвященным 80-летию известной певицы (сопрано), звезде белорусской оперетты, народной артистке Наталии Гайда. Затем в третьем Международном фестивале искусств "Карпатский простор", организованным Ивано-Франковским городским советом и Министерством культуры Украины. Во время выступлений Наргиз Керимова исполнила партии из оперетт Узеира Гаджибейли "Аршын мал алан" и Имре Кальмана "Сильва", а также из рок-оперы Ризвана Садырханова "Возвращение Синдбада".

"Для меня было большой честью представить Азербайджан в Минске и Ивано-Франковске, показать наше классическое искусство. Выступления прошли под овации зрителей и мне было очень приятно услышать теплые слова в свой адрес", - отметила Наргиз Керимова.

(Автор: Вугар Иманов)

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