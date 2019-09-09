Создавая эффект настоящего белого поля… Азербайджанская поэзия в Монтенегро (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждый год в Биело-Поле устраивается Ратковический день поэзии, посвященный знаменитому поэту ХХ века Ристо Ратковичу. В этот праздник в город съезжаются десятки черногорских и зарубежных поэтов, которые читают свои произведения на главных площадях и улицах города.

Биело-Поле - расположен на северо-востоке Монтенегро, на высоте 550 м над уровнем моря, в долине реки Лим, у подножия горы Бихор, почти на границе с Сербией. Название города объясняется следующим явлением. Весной, когда буйно расцветают балканские травы, среди которых в этой области преобладает ромашка, ее цветы покрывают всю долину, создавая эффект настоящего белого поля.

В международном празднике поэзии приняла участие поэтесса, руководитель литературного проекта “Söz” Министерства культуры Азербайджана, член Союза писателей Азербайджана Нигяр Гасанзаде, сообщает Trend Life.

В этом году фестиваль проходил в 49-й раз, вновь собрав известных поэтов и писателей из Балканских стран, Турции, Германии, Австрии, Китая, Украины, Испании и других стран. Поэтесса Нигяр Гасанзаде представила поэтическую программу на азербайджанском языке в переводах народного поэта Сабира Рустамханлы и молодого поэта Шахрияра Дель Герани под мелодии композиторов Эмина Сабитоглу и Вагифа Мустафазаде. Визит организован при содействии Культурного центра Азербайджана в Монтенегро, министерство культуры Азербайджана и посольства Азербайджана в Сербия, Боснии и Герцеговине, и Монтенегро.

Нигяр Гасанзаде также посетила столицу Монтенегро– Подгорицу, где есть улица Баку и памятник азербайджанскому классику Гусейну Джавиду. Были проведены встречи с директором Культурно-экономического центра Азербайджана и Монтенегро Сейраном Мирзазаде, министром культуры Монтенегро Александром Богдановичем, председателем Союза писателей Монтенегро Милорадом Поповичем, академиком Зувдия Ходзич, драматургом и писателем Драгана Трипковичем, представителями Национальной библиотеки Божидаром Пророчичем и Оливером Мартиновичем. Были обсуждены вопросы развития современной литературы, межкультурного диалога, реализации различных совместных проектов, выпуск книги Нигяр Гасанзаде на черногорском языке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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