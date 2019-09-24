Итальянский азербайджанец впервые выступил на исторической родине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел сольный концерт итальянского пианиста с азербайджанскими корнями, лауреата международных конкурсов Александра Гаджиева, сообщает Trend Life. Вечер был организован в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября.

"Я счастлив впервые выступить на исторической родине. Для меня это знаменательное событие – принять участие в столь грандиозном фестивале и выступать на сцене Международного центра мугама, архитектура которого меня очаровала", - сказал на открытии вечера Александр Гаджиев.

В концертной программе прозвучали классические произведения Бетховен, Листа и Прокофьева. Среди гостей были министр культуры Абульфас Гараев, участники фестиваля, представители музыкальной общественности.

Александр Гаджиев родился в 1994 году в итальянском городе Гориции в семье музыкантов. Впервые сыграл с оркестром в возрасте 10-ти лет, на следующий год состоялся его первый сольный концерт, а после победы на XXX конкурсе Premio Venezia началась его активная концертная деятельность в Италии и в других городах Европы (Лондон, Париж, Мадрид, Дублин). Однако о незаурядном таланте молодого пианиста заговорили после его блестящего выступления на престижном IX Международном конкурсе пианистов имени Хамамацу (2015), где он получил I премию и приз зрительских симпатий. Пианист регулярно выступает на крупнейших фестивалях со всемирно известными оркестрами под руководством знаменитых дирижеров. Играл в главных оперных театрах и концертных залах мира - Театр Ла Фениче в Венеции, Театр Реджио в Турине, Театр Алигьери в Равенне, Киой Холл и Бунка Кайкан в Токио, Концертный зал Китара в Саппоро, Центр исполнительских искусств Хиого в Осака, Salle Cortot в Париже, Московская консерватория и др. В 2018 году он стал победителем Конкурса пианистов Monte-Carlo Piano Masters. Разнообразная программа репертуара раскрывает многогранное пианистическое дарование 25-летнего музыканта.

(Автор: Вугар Иманов)

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