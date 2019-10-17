Универсальная история человечества в Баку, которая уместилась в одном чемодане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он делает театр, который помещается в одном чемодане и разыгрывается на небольшом столе; театр, где исполнитель видит глаза и лица всех зрителей и обращается буквально к каждому из них. Кукол он сам не делает, просто покупает их в магазинах, и каждый его спектакль похож на детскую игру, в которой небольшие предметы вдруг преображаются и вступают в неожиданные взаимоотношения. Доверительность интонации эффектно контрастирует с глобальностью тем. Он умудряется сказать обо всем на свете, но легко, увлекательно, убедительно и с юмором. На столе разыгрывается то голливудский блокбастер, то все пьесы Шекспира разом, то - как на сей раз - вся история человечества…

В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P. в Центре современного искусства YARAT был представлен спектакль "Универсальная история" испанского Театра кукол Давида Эспиносы.

"Универсальная история" одновременно простая и таинственная, тревожная и поэтическая. Эпиграфом к спектаклю стала цитата из Аристотеля: "История говорит о том, что случилось; поэзия - о том, что должно случиться". Это уникальный спектакль, аудиовизуальное путешествие по избранным событиям развития цивилизации. Элементами игрового повествования стали предметы, кукольные и скульптурные фигурки, видеопроекция. В спектакле биография человечества показана сквозь призму игры и иронии.

"Для этого проекта мы переосмыслили историю человечества вплоть до сегодняшнего дня, пытаясь охватить самые важные факты, которые помогут нам понять функционирование современного мира. Мы пытаемся выстроить образы так, чтобы была визуализирована хронология, и мы объясняем, почему происходили те или иные события, рассматривая их с различных точек зрения: социальной, экономической, политической, культурной. Мы используем предметы и техники, которые четко и ярко иллюстрируют путь истории, комплекс событий и процессов, которые развивались вокруг человека", - объясняют создатели спектакля.

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, проходит в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан.

(Автор: Вугар Иманов)

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