Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)

18 октября 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Это спектакль, в котором не произносится ни слова, но эта безмолвность лучше всяких признаний в любви. Это история двух одиноких Мужчин и одной Женщины: занятые поисками любви они легко меняют роли и жанры, используют маски…

Вот такой спектакль "Пух и Прах" был представлен Инженерным театром "AXE" (Россия) в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P. в Центре современного искусства YARAT.

"Пух и прах" - это перформанс, ребус, целомудренная провокация, сюрреализм и немое кино, глубокомысленный абсурд, забавная конструкция, собранная из барахолочного хлама… Спектакль очарователен в своей несуразности, парадоксально реалистичен и, безусловно, незабываем.

Он, она и некто третий (актеры Максим Исаев, Павел Семченко, Наталья Шамина). Жеманная парочка и Купидон-экспериментатор, определяющий ход игры, манипулятор и кукольник. Сначала есть двое, он разодет в пух и прах, она носит элегантный розово-карамельный костюм - они ищут и находят друг друга, разлучаются. Третий играет для двоих роль своеобразного кукольника - дергает за нити их судьбы, забавляется, меняя обстоятельства их поединка и отношений. Странные конструкции из деревянных планок вместо стрел, пронзающих сердца. Сжатое пространство, забитое под завязку странными предметами, звуками, действиями, сплетающимися в цельной истории, рассказанной без единого слова. Причудливый танец людей и предметов, завораживающий хаос, очаровательно бессмысленный, на первый взгляд, но не лишенный смысла. Из небольших, казалось бы, не связанных между собой эпизодов, в этом спектакле складывается удивительно цельная, несколько сентиментальная история. В финале ожидаемого happy end не происходит, но покой персонажи, тем не менее, обретают... Главное, творческий коллектив срывает яркие овации зрителей!

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, проходит в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
  • Целомудренная провокация в Баку – немая любовь… Он, она и некто третий (ФОТО)
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