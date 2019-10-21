Клоунада в стиле фламенко, или Безумный праздник в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Их цель удивить, потрясти и заворожить вас своим музыкальным мастерством и уморительными комедийными приемами. Они поднимают комедию на новый уровень абсурда, музицируя и жонглируя гитарами, кидая друг в дружку шариками для пинг-понга и приглашая зрителей на самый, пожалуй, безумный, шумный и увлекательный праздник, который им приходилось переживать.

Коллектив ОLE! (Испания-Великобритания) – это взрывной коктейль из фламенко, эксцентрики и клоунады, великолепный замес, созданный режиссером Полом Морокко. Это идеальное сочетание фламенко, сальсы, свинга, блюза, джаза и поп-музыки.

Такой удивительный синтез был показан в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P в оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В концертной программе в жанре клоунады в стиле фламенко "Три сумасшедшие гитары" – трое латиноамериканских мачо El Guapo, El Gentleman и El Grotesco, музицируя и жонглируя гитарами, мастерски вовлекли зрителей стать участниками их безумного праздника.

Участники театрально - музыкального коллектива также провели мастер-класс, чтобы показать как правильно применять различные сценические приемы и техники с целью донести свое актерское послание до зрителей, достигая при этом максимального эффекта зрительской вовлеченности. Девиз участников коллектива OLE: "Талант есть у каждого. Вы просто еще его не открыли в себе. Искусство - это эмоции, а артист -проводник эмоций".

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, прошел в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан. Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор: Вугар Иманов)

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