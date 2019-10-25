Российское "Арткино" для азербайджанских зрителей

25 октября 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT шестого ноября 2019 года в 19.00 при содействии Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку состоится показ короткометражных фильмов программы "Осень", выбранных по итогам XI Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов "Арткино", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Вниманию зрителей будут представлены следующие фильмы – "Тёмная ночь" (режиссер Иван Плечёв), "Курица" (Евгений Морозов), "Холера" (Светлана Черникова), "Чик-Чирик" (Жанна Бекмамбетова), "Топливо" (Михаил Архипов), "Миллиард" (Евгений Дудчак).

"Арткино" – один из самых крупных в России фестивалей короткометражного кино. В конкурсе принимают участие не только студенты и выпускники ведущих киношкол страны, но и независимые авторы.

(Автор: Джани Бабаева)

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