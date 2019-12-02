Послезавтра в полночь: в Баку отметят 90-летие Камиля Наджафзаде

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку 20 декабря в 18:30 состоится открытие выставки работ народного художника Камиля Наджафзаде (1929-2011 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Экспозиция посвящена 90-летию со дня рождения мастера кисти.

Живописные и графические работы, которые войдут в экспозицию, представлены из семейной коллекции, а также из фондов Азербайджанского национального музея искусств и Государственной картинной галереи.

Отметим, что Камиль Наджафзаде родился 29 декабря 1929 года в городе Лянкяран. В 1943-1948 годах он учился в Художественном училище имени Азима Азимзаде. Затем продолжил образование во Всесоюзном институте кинематографии в Москве (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). В 1955 году окончил художественный факультет ВГИКа. В том же году начал работать художником-постановщиком на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Большинство фильмов, в создании которых принимал участие Камиль Наджафзаде, вошли в "Золотой фонд" азербайджанского кинематографа. Среди них - "Черные камни", "Двое из одного квартала", "На дальних берегах", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Улдуз", "В одном южном городе", "День рождения", "Послезавтра в полночь", "Гачаг Наби" и многие другие.

Творчество Наджафзаде довольно многогранно. За свою плодотворную творческую жизнь мастер кисти создал много прекрасных работ в самых различных жанрах изобразительного искусства.

В разные годы Камиль Наджафзаде работал на должности профессора в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, а также в Азербайджанской государственной академии художеств.

Камиль Наджафзаде скончался 29 июня 2011 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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