Азербайджанские таланты вызвали интерес российских музеев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Представители Государственной Третьяковской галереи, музея современного искусства "Гараж" и других музеев России посетили Центр творчества Магсуда Ибрагимбекова, чтобы познакомиться с проектом IstedArt, сообщает Trend Life.

В рамках данного проекта, известные молодые художники дают уроки изобразительного искусства детям с особенностями развития и воспитанникам школ-интернатов, помогая им раскрыть свой творческий потенциал и лучше интегрироваться в общество.

Российские эксперты в области искусства, культуры и образования были наслышаны о проекте IstedArt, как об одном из самых удачных проектов по инклюзивному обучению в Азербайджане. Гости из России убедились в этом, пообщавшись с юными художниками и их талантливыми молодыми преподавателями, а также ознакомившись с созданными ими работами.

Проект IstedArt осуществляется с 2018 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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