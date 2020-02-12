Рисуем Ичери Шехер. Арт-сообществу Баку представят новые картины

БАКУ /Trend Life/ - НПО Arts Council Azerbaijan объявила о приеме художественных работ на выставку в рамках проекта "Start", сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

Проекта "Start" направлен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу. На выставке будут представлены работы в разных жанрах и направлениях, отражающие тему древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер. Работы должны быть выполнены маслом.

Отметим, что художники, желающие принять участие в экспозиции, могут отправить фотографии своих работ на электронный адрес sergi@artscouncil.az до 15 апреля 2020 года. Авторам произведений также следует указать свои контактные данные, и информацию работе (размер и т.д).

Выставка пройдет при организационной поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan и организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)