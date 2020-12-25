Народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов об идее создания Международного центра миниатюры

БАКУ /Trend Life/ - Искусство азербайджанской миниатюры имеет глубокую историю и традиции.

Об этом Trend Life сказал народный художник Азербайджана, профессор, известный художник-миниатюрист, график и иллюстратор литературных произведений Ариф Гусейнов.

Говоря о включении "Искусства миниатюры" Азербайджана, Турции, Ирана и Узбекистана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, народный художник подчеркнул исключительное значение данного события.

"Считаю, есть три национальных бренда Азербайджана, относящиеся к искусству – это ковер, мугам, и третий - миниатюра", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что искусство ковроткачества и искусство мугама Азербайджана развиваются, пропагандируются за рубежом. А здания Международного центра мугама и Азербайджанского национального музея ковра по праву называют архитектурными шедеврами.

"Как председатель отдела миниатюры и книжной графики Союза художников Азербайджана хочу предложить идею создания Международного центра миниатюры со штаб-квартирой в Баку. Деятельность такого Центра станет обширной платформой для развития и пропаганды искусства миниатюры", - сказал народный художник.

Ариф Гусейнов отмечает, что задачами Международного центра миниатюры могут стать обучение юных художников, изучение традиционной миниатюры, организация выставок и т.д.

"Одним из этапов деятельности Международного центра миниатюры может быть организация в Баку выставки-конкурса современной миниатюры, где авторами работ могли бы явиться художники-миниатюристы из Азербайджана, Турции, Ирана и Узбекистана. Впоследствии эту экспозицию можно организовать в Турции, Иране и Узбекистане, а на третьем этапе проекта – в выставочном салоне штаб-квартиры ЮНЕСКО. Мне хотелось бы, чтобы наше искусство миниатюры было брендом Азербайджана. Чтобы в ближайшие пять-шесть лет оно получило еще большее развитие в Азербайджане, чтобы развивалось современное мышление, но на основе базовых традиций", - сказал он.

Говоря об истории азербайджанской миниатюры, Ариф Гусейнов отмечает, что это искусство прошло длительный путь развития.

Так, в 16 веке Шах Исмаил Хатаи – великая личность, оставившая глубокий след в истории Азербайджана - собрал вокруг себя людей творчества, среди которых были поэты, мыслители, художники-миниатюристы. Этот период является расцветом Тебризской школы миниатюры. В 18-19 веках миниатюры были представлены в качестве иллюстраций к рукописям поэтов.

В 30-х годах прошлого века азербайджанские художники Салам Саламзаде, Газанфар Халыков, Амир Гаджиев, Алекпер Рзагулиев в своем творчестве обращались к основам миниатюры. Это было новое осмысление миниатюры.

В 80-х годах общенациональный лидер Гейдар Алиев делал большой упор на то, чтобы восстановить традиции миниатюры и развивать их. В тот период Микаил Абдуллаев, Тогрул Нариманбеков, Саттар Бахлулзаде обращались в своих произведениях к конструкции миниатюры, цвету, композиции.

Народный художник добавил, что в области искусства миниатюры в период после восстановления Азербайджаном независимости можно отметить Эльчина Асланова, Санана Гурбанова, Алтая Гаджиева, Арифа Гусейнова, Сируза Мирзазаде, из молодых художников - Орхана Гусейнова, Айтен Ширзадову и других.

(Автор: Джани Бабаева)