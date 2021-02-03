Нефть Баку в ярких иллюстрациях

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде "Нефть Баку", сообщает Trend Life.

Из издания юные читатели узнают об истории азербайджанской нефти и великих достижениях Азербайджана в сфере нефтедобычи. Книга сопровождается яркими и красочными иллюстрациями.

"Многое из того, что сегодня используют нефтяники в разных странах мира, придумали и сделали в Азербайджане: первая разведочная скважина, первая скважина глубиной 64 метра, первый нефтеперерабатывающий завод, первая акционерная компания, первое предприятие по производству бензина, первое нефтеналивное металлическое судно, первые металлические резервуары для хранения нефти и так можно продолжать до бесконечности", - отмечено в описании к изданию.

Автор надеется, что его издание "Нефть Баку", так же как и книга "Карабах - это Азербайджан" для детей", войдет в школьную программу, чтобы наши дети могли не только изучать историю азербайджанской нефти, но и гордились великими достижениями своих предков.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.

Ранее им были выпущены печатные издания, посвященные композитору Гара Гараеву, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, футбольному арбитру Тофику Бахрамову. Среди его книг - "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Мекка для детей", "Карабах - это Азербайджан!" для детей", "Христианские храмы Азербайджана" для детей" и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)