Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО)

Культура 6 марта 2021 17:52 (UTC+04:00)
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он практически никогда не играл положительных героев и был главным злодеем советского кино! Причем, его абсолютно не смущала необходимость играть отрицательные роли. Напротив, он крайне тщательно начал изучать манеру поведения преступников и прочих негодяев, чтобы максимально достоверно изображать их на экране. При этом в жизни он был человеком весьма приятным и обходительным в общении, писал стихи, сочинял музыку. Он подарил нам более 80 ярких образов, а настоящая слава пришла к талантливому актёру в шестидесятые годы, когда он получил возможность сыграть яркие роли в фильмах-сказках "Королевство кривых зеркал", "Волшебная лампа Аладдина" и "Тайна одной крепости".

В рамках проекта Trend Life "Зарубежные актеры в азербайджанских фильмах" представляем читателям материал о заслуженном артисте РСФСР Андрее Файте (29 августа 1903 - 16 января 1976), который традиционно воплотил отрицательных персонажей - Мазелли в фильме Тофига Тагизаде "На дальних берегах" (Uzaq sahillərdə, 1958) и Гёйгёз Кёса в фильме Алисаттара Атакишиева "Тайна одной крепости" (Bir qalanin sirri, 1959).

Хозяин борделя – пособник фашистов

Снятый в 1958 году фильм Тофига Тагизаде по сценарию Имрана Гасымова и Гасана Сеидбейли стал лидером проката в СССР – 45 миллионов зрителей! А автор музыки к фильму, выдающийся композитор Гара Гараев был признан лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в Киеве. Эта кинокартина про дерзкого и бесстрашного азербайджанского героя, советского партизана и разведчика, участника движения Сопротивления против фашизма, героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде (псевдоним - Михайло, сыграл Нодар Шашигоглу), сражавшегося в партизанском отряде в Италии и Югославии во время Второй мировой войны. Андрей Файт сыграл в этом фильме Мазелли - хозяина борделя города Триест, пособника фашистов.

Визирь жестокого хана и кровожадный колдун

Снятая в 1959 году кинолента Алисаттара Атакишиева по повести Мамедгусейна Тахмасиба "Цветочная гора" ("Çiçəkli dağ") - детский фильм с элементами приключений и фантастики. Фильм рассказывает о борьбе между богатыми и бедными людьми, о том, что Симнар хан захватил земли и перекрыл воду. В этом ему помогает визирь и кровожадный колдун с синими глазами Гёйгёз Кёса, который постоянно строит козни против бедных людей, превращает их в камни. В фильме показано, как бедные люди продемонстрировали силу и единство народа, а добро победило зло.

"Андрей Файт отличался от всех на съемочной площадке своими аристократическими манерами, был очень доброжелательным, культурным и приветливым человеком, к ролям относился с большой ответственностью и профессионализмом. У него и правда ярко выраженная фактура отрицательного героя, но очень благородного. Но любого злодея Андрей Андреевич играл так филигранно, что увидев раз, забыть уже невозможно. Его герои всегда запоминались зачастую больше, чем положительные и мелькающие в каждой сцене. Таких актеров, которые столь выразительно могли перевоплощаться в отрицательных персонажей, было совсем немного, и среди них Андрей Файт. Великим был актером, его роли навсегда остались в нашей памяти", - сказал Trend Life заслуженный работник культуры Шахин Галабейли.

Меня всегда спрашивали, почему я играю отрицательные роли. Трудно ли это?

Андрей Файт родился в Нижнем Новгороде. Он происходит из немецкого купеческого рода, переселившегося в Россию в 1812 году. Его отец, Андрей Файт, был врачом, стоял у истоков организации "Группа народовольцев», был членом Центрального комитета партии эсеров, подвергался арестам, неоднократно был сослан в Сибирь, после Октябрьской революции сотрудничал в Комитете помощи политссыльным и заключённым. Мать Анна Файт активно помогала мужу и также преследовалась властями. С 1905 по 1914 год семья жила в Париже, укрываясь от царских властей. Во время Первой мировой войны отец добровольно поехал на Верденский фронт в качестве врача французской армии, был награждён Военным крестом. Вернувшись в России, Андрей Файт учился в институте на инженера воздушного флота. Его дебют состоялся еще в немом кино в картине "Особняк Голубиных" в 1924 году. Затем были картины "Банда батьки Кныша" и легендарный "Броненосец "Потёмкин"" Сергея Эйзенштейна.

В 1927 году окончил Государственный институт кинематографии, работал в Театре-студии киноактёра. Ещё в молодости Файт издал свой первый сборник стихов "Каскады страсти".

За свою творческую жизнь запомнился как непревзойдённый исполнитель ролей разнообразных антагонистов: от заграничных шпионов и вражеских офицеров до злых колдунов. До преклонных лет находился в прекрасной физической форме и многие трюковые сцены исполнял сам. Был дважды женат - на известной артистке Галине Кравченко и дочери одного из ведущих российских учёных в области автомобилестроения Марии Брилинг (сын - кинорежиссёр Юлий Файт).

"Меня всегда спрашивали, почему я играю отрицательные роли. Трудно ли это? Ну конечно, приятно играть героя. Ловить обращенные на тебя восхищенные взгляды, особенно в молодости. Мне это не знакомо. На экране я организовывал заговоры, руководил шпионажем и диверсиями. А в самый решительный момент, когда, казалось, я вот-вот достигну своей цели, мои планы неизменно проваливались, и я нес заслуженное наказание. И в зале раздаются аплодисменты, адресованные опять же не мне, а герою. Когда актеру предлагают роль положительного персонажа, его современника, он имеет полную возможность познакомится с прообразом своего героя. Он может поехать на завод или в воинскую часть, в колхоз или НИИ. Актер может все узнать о его работе и даже подметить его вкусы, привычки. Но вот вам поручают роль, скажем диверсанта. Познакомиться с ним «на работе» вы не можете. А когда он разоблачен, он уже не работает, а просто сидит в соответствующем месте. Приходится прибегать к документам, соответствующей литературе и собственной фантазии. Это трудно, но интересно", - вспоминал Андрей Файт.

В конце жизни Андрей Андреевич всё-таки сыграл главную положительную роль деревенского гончара-самородка в телефильме "Гончарный круг"… До самой старости актер находился в прекрасной физической форме, которую поддерживал с помощью занятий гимнастикой. Его подтянутость, стройность удивляли и восхищали, он всегда был готов к новым ролям, а потому его смерть от инфаркта даже на 72 году жизни стала для близких актёра неожиданностью.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
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