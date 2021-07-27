I Am Jazzman – в Баку объявили конкурс для джазменов
БАКУ /Trend Life/ - Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) объявил о проведении конкурса молодых исполнителей I Am Jazzman, сообщили Trend Life организаторы проекта.
В конкурсе могут принять участие музыканты в возрасте 14-30 лет. Отборочный тур будет состоять из двух этапов, где профессиональное жюри оценит игру конкурсантов.
С конкурсантами будут работать наставники и педагоги.
Финальный концерт пройдет в рамках Бакинского джаз-фестиваля в сентябре нынешнего года.
Заявки принимаются до 29 августа. Для участия необходимо заполнить онлайн-форму и отправить заявку, а также фотографию хорошего качества на электронный адрес [email protected]
Заявку можно доставить лично по адресу: Баку, ул. Низами, 90А, Landmark, 22-й этаж.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)