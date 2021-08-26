Сакит Мамедов вошел в состав жюри международного конкурса "Природа планеты"

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный художник, кавалер государственных орденов и медалей разных стран, народный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной академии художеств, профессор Сакит Мамедов вошел в состав жюри международного конкурса детского рисунка "Природа планеты", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт организаторов проекта.

Международная выставка детского рисунка "Природа планеты" пройдет в Москве с 1 по 30 сентября 2021 года в Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород".

Вниманию посетителей выставки будут представлены лучшие художественные работы, выполненные талантливыми детьми от 3 до 18 лет из 16 стран, а также из различных регионов России, которые приняли участие в международном конкурсе детских рисунков.

Отбор работ для выставки из 1,5 тысячи детских рисунков велся известными художниками и деятелями культуры разных стран в рамках проекта "Мир глазами детей".

Среди участников международной выставки представители Азербайджана, Беларуси, Украины, Польши, Эстонии, Италии, Турции, России и ряда других стран.

(Автор: Джани Бабаева)