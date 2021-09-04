Вокалисты из Азербайджана выступают в составе Молодежного хора ТЮРКСОЙ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодежный хор ТЮРКСОЙ совершает гастрольный тур по городам Турции, посвященный 30-летию независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ТЮРКСОЙ.

В рамках тура второго сентября 2021 года в городе Хатай состоялся первый концерт Молодежного хора ТЮРКСОЙ. Вечер начался с исполнения отрывка из оратории выдающегося турецкого композитора Ахмета Аднана Сайгуна, созданной на основе произведений Юнуса Эмре. Также на концерте прозвучали сочинения композиторов стран тюркского мира.

В этом году Молодежный хор ТЮРКСОЙ сформирован из 27 участников, представляющих Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турцию. В качестве хорового дирижера в текущем году выступила главный дирижёр и художественный руководитель Камерного хора Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан Гульмира Куттыбадамова.

Отметим, что Молодежный хор ТЮРКСОЙ также выступит на заключительном концерте Всемирного саммита по культуре организации "Объединённые города и местные власти", который состоится в Измире.

На концерте, который состоится 11 сентября 2021 года на сцене Центра искусств имени Ахмета Аднана Сайгуна, выступят солисты Чинара Ширинова (Азербайджан), Гюльзат Даурбаева (Казахстан), Бактыбек Ибикеев (Кыргызстан) и Айдын Устук (Турция) в сопровождении Симфонического оркестра El Ele Müzik и Молодежного хора ТЮРКСОЙ.

(Автор: Джани Бабаева)