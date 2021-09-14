I am Jazzman в Баку: кто стал победителем конкурса и забрал главный приз

БАКУ /Trend Life/ - Определились победители конкурса молодых исполнителей I am Jazzman в рамках Бакинского джаз-фестиваля (Baku Jazz Festival), проходящего с 10 по 18 сентября, сообщила Trend Life директор фестиваля Лейла Эфендиева.

Традиционно проводимый в рамках фестиваля конкурс I am Jazzman открывает новые имена и дает возможность молодым музыкантам продемонстрировать свой талант.

Первое место на конкурсе занял вокалист Рустам Садыглы, второе – пианист Магомед Аллахвердиев, третье место разделили вокалистки Асмер Наджафова и Альбина Пякшева.

Специальный приз конкурса вручен 11-летнему пианисту Фариду Зейналову.

Победители награждены денежными призами: первое место – 1000 манатов, второе – 500 манатов, третье – 300 манатов.

Напомним, что Бакинский джаз-фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джаза – авангард, традиционная классика, этноджаз, симфоджаз. Фестиваль не ограничивается только концертными программами, и в его рамках проходят выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)