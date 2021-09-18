Когда играешь великую музыку Узеира Гаджибейли в полном одиночестве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой пианист, лауреат национальных и международных конкурсов Вюсал Айдемиров представил композицию – романс великого Узеира Гаджибейли Sənsiz (Без тебя), посвященную в честь Года Низами Гяджеви и Дня национальной музыки в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Съемки прошли в Бакинском книжном центре. Rec/mix/master- Рашадат Фарзалиев, видео – Садиг Фарзалибек.

Романс был написан в 1941 году великим композитором Узеиром Гаджибейли на слова классика национальной поэзии Низами Гянджеви. Этот тонкий лирический романс-газель оставляет сильное впечатление, ведь обращаясь к средневековой литературной форме, Узеир Гаджибейли в этой газели сочетает движение мелодической линии с развитием мугама. Композицию исполняли такие легендарные певцы как Бюльбюль и Муслим Магомаев.

18 сентября в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Он вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

(Автор: Вугар Иманов)