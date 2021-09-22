Одним вечером в Баку - противогаз, бабушка из Нидерландов и кафкианские сцены (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Под звон кружек и позитивного настроения состоялось феерическое завершение XVI Бакинского джаз-фестиваля, сообщает Trend Life.

Проведение столь грандиозного и с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки (авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз) с участием музыкантов и групп из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга, Грузии, и, конечно же, Азербайджана достойно самых высоких слов. Директор фестиваля Лейла Эфендиева вместе со своей командой создали для зарубежных гостей и публики концертных программ все условия, чтобы каждый смог насладиться этим праздником музыки. Выступления были представлены в клубном формате, и вызвали большой интерес бакинцев и гостей города, которые очень соскучились по таким проектам. В рамках фестиваля также были представлены выставки, кинопоказы, мастер-классы, традиционно прошел конкурс молодых исполнителей I am Jazzman. Естественно, что вход на все мероприятия был по ковид-паспортам.

Завершающий вечер был немного грустным, так как приходится вновь возвращаться из праздника в будни (на эмоциональном уровне), но очень красочным и музыкальным (в реальном созерцании).

Было очень интересно смотреть и слушать, когда бабушка голландского рейва Линда Бломхард слилась в едином звуке с азербайджанским саксофонистом Раином Султановым, а легенда израильских джаз клубов Дафна Леви напомнила зрителям популярные ритмы прошлого века.

Оригинальным получилось фэшн-шоу нашего дизайнера Лейлы Ахмедовой. Модели, похожие на фантастические создания, сияли всеми оттенками радуги, а завершение дефиле напоминало кафкианские сменяющиеся сцены в потоке сознания героя известного романа Хантера Томпсона. Вот такое интересное сравнение!

Впечатляющим стало завершение арт-программы фестиваля и закрытие выставки IMPROVISED by INDUSTRY с эффектным танцем Фарида Казакова под мелодии Фрэнка Синатры. А постапокалиптический перфоманс и удивительная работа Бахрама Халилова, посвящена медитации очередного прикосновения индивидуальной правды момента к истине вечного, когда происходит озарение или приходит просветление...

До новых встреч на Бакинском джаз-фестивале!

Фото и видео - Рустам Гусейнов.

(Автор: Вугар Иманов)