6-летняя азербайджанка стала победительницей во Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Шестилетняя азербайджанская скрипачка, ученица Средней музыкальной школы имени Бюльбюля Дильшад Фархадзаде приняла участие в гала-вечере Международного конкурса-фестиваля Nouvelles Etoiles, который прошел в Париже, сообщили Trend Life в пресс-службе Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Дильшад Фархадзаде приняла участие в концертной программе как обладатель первого места среди детей в категории от 3 до 6 лет в номинации "Струнные и духовые оркестровые инструменты". Преподаватель юного музыканта – Лала Гусейнова.

Организатор конкурса – Международная культурная ассоциация ARTIMA. Выступление участников конкурса оценивало жюри, состоящее из профессоров музыкальных вузов Парижа, Брюсселя, Москвы, Новосибирска. Конкурсанты оценивались по видеозаписям. Главная цель проекта - выявление и дальнейшая профессиональная поддержка талантливых детей и подростков, а также расширение рамок творческого сотрудничества между Францией и другими странами.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)