В Санкт-Петербурге Эрмитаж и Азербайджанский музей ковра представили уникальную инклюзивную экспозицию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге состоялось открытие инклюзивной выставки "Незримое искусство: Расширяя границы возможного", организованная совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасимов, представители культуры и науки.

Выставка основана на результатах многолетних исследований в области создания реплик произведений искусства для слабовидящих людей - посетители музея ознакомятся с мировым культурным наследием новым, тактильным образом.

На выставке представлены сотканные в отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра инклюзивные фрагменты Пазырыкского ковра – древнейшего ковра в мире, хранящегося в Государственном Эрмитаже. Слабовидящие люди смогут воссоздать его в своем воображении, прикоснувшись к фрагментам и почувствовав форму орнаментов.

В экспозиции представлены рельефные реплики войлочных изделий, найденных в Пазырыкском кургане, барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента и их "ожившие" анимированные сюжеты, рельефная модель картины Рембрандта "Автопортрет с затененными глазами" и многое другое.

На открытии было отмечено, что реализация инклюзивного проекта Азербайджанского национального музея ковра во всемирно известном музее началась на основе Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного с Государственным Эрмитажем в 2020 году.

"Эта выставка будет путешествовать и, надеемся, будет интересна другим музеям, а для слабовидящих и незрячих людей будут созданы условия для восприятия шедевров искусства человечества. Для нас сегодня одна из первостепенных задач - сделать музеи доступными всем людям без исключения. Реализация проекта "Музей без границ" началась два года назад, когда в отделе традиционных технологий нашего музея была разработана технология передачи ковровых орнаментов тактильным путем с сохранением фактуры ковра. За основу был взят принцип старинной, почти позабытой в наши дни технологии ковроткачества, где фон ковра выполняется безворсовым способом, а орнамент – ворсовым. В сотрудничестве с Обществом слепых Азербайджана были разработаны оптимальные для слабовидящих и незрячих людей параметры ткачества – такие, как высота ворса, плотность и т.д., после чего были созданы небольшие ковровые образцы, дополнившие собой нашу экспозицию", – отметила Ширин Меликова.

В 2019 году, когда работа над этим проектом была в самом разгаре, музей в Баку посетил заведующий лабораторией научной реставрации драгоценных и археологических металлов Государственного Эрмитажа Игорь Малкиель, который приехал в столицу Азербайджана для проведения мастер-классов по консервации ювелирных изделий в рамках программы ЮНЕСКО.

"Ему понравился наш проект, о котором рассказал в Эрмитаже – так и стартовало это прекрасное сотрудничество. И сегодня мы с гордостью представляем его результаты – серию образцов ковроткачества, иллюстрирующую орнаменты одного из самых знаменитых ковров мира – Пазырыкского ковра, прославленного экспоната Государственного Эрмитажа. Этот совместный проект является ярким примером не только плодотворного межмузейного сотрудничества, но и востребованности инклюзивного направления в современной музейной деятельности", - добавила Ширин Меликова.

В конце официальной части Михаил Пиатровский подарил Азербайджанскому национальному музею ковра рельефный войлочный коврик, сделанный в лаборатории Эрмитажа, являющийся фрагментом огромного войлочного покрывала для юрты из Пазырыкского кургана.

Выставка продлится до 12 декабря 2021 года.

(Автор: Вугар Иманов)