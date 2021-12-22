В Баку состоялась презентация телеоперы о Низами Гянджеви - эта история началась в 1939 году (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялась презентация телеоперы видного композитора XX века Афрасияба Бадалбейли "Низами", посвященной Году Низами Гянджеви в Азербайджане и 880-летию великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

Проект реализован Дворцом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры, компаний BEAT Group, VISA и Stamperia print, Конфедерации профсоюзов и Общественным телевидением и радиовещанием Азербайджана при участии Государственного академического театра оперы и балета и Государственного ансамбля песни и танца Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Автор идеи проекта - заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, руководитель – народный артист СССР Фархад Бадалбейли, режиссер-постановщик – заслуженная артистка Инара Бабаева, дирижер-постановщик – заслуженный артист Эйюб Гулиев, хореограф-постановщик – заслуженный артист Джейхун Губадов, главный хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

В новой постановке сыграли заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, а также Рза Хосровзаде, Эльмир Рустамов, Махир Тагизаде и Эмин Исмаилов.

Об истории создания оперы "Низами"

В 1939 году, в связи с предстоящим 800-летием Низами Гянджеви, известному композитору Афрасиябу Бадалбейли было поручено создание оперы о жизни великого мыслителя и поэта XII века. Но из-за начавшейся в 1941 году Великой Отечественной войны премьера оперы была отложена. Первое представление оперы состоялось 12 декабря 1948 года на сцене Азербайджанского театра оперы и балета. Либретто было создано по мотивам романа Мамеда Саида Ордубади "Qılınc və qələm" (Меч и перо) - события главным образом разворачиваются в Гяндже XI-XII веков - периода Государства Ильдегизидов (Эльдегезидов, Эльданизы). Противопоставление характеров, гуманизма и силы, меча и пера характеризуют произведение.

Автор музыки и либретто Афрасияб Бадалбейли представил социально-нравственную драму, в которой разрабатываются проблемы правителя и поэта, судеб народа и человека, исторической памяти и связи времен. Глубокое гуманистическое содержание оперы раскрывается в остроконфликтных положениях путем раскрытия жизненных противоречий – здесь и чувство любви, страстное влечение к свободе, обличение жестокой силы угнетения, насилия.

Главную партию исполнил великий Бюльбюль (Муртуза Мамедов). Это была его пятнадцатая партия, но перед артистом стояла сложная творческая задача - создать на оперной сцене жизненно правдивый, художественно убедительный образ великого поэта-гуманиста. Трудность состояла в том, что история не донесла до нас облика Низами. Лишь в поэме "Лейли и Меджнун" поэт дал свой скупой словесный портрет:

Не хмурил я изогнутых бровей,

Читая строки повести своей,

Казалась верным зеркалом судьбе,

И, волосы откинув мне со лба…

Таким и был сделан грим. Облик великого поэта дополняли чалма и просторные белоснежные одежды, придававшие всей фигуре величественно-монументальные черты. Фактически впервые в истории на театральной сцене был представлен образ Низами. С большим воодушевлением Бюль-Бюль исполнил свою партию, его голос лился широко и свободно, доставляя огромное наслаждение зрителям. После триумфа в Баку в 1949 году опера была представлена во время Дней культуры азербайджанского музыкального искусства в Москве. В этой опере также блистали такие мастера, как Сона Мустафаева (Азра, девушка влюбленная в Низами, дочь Амина Хариса), Фатма Мухтарова (Рена, девушка в которую был влюблен Низами), Гусейнага Гаджибабабеков (Хосров, правитель Гянджи), Агабаба Буньядзаде (Гызыл Арслан, правитель Государства Ильдегизидов), Беюкага Мустафаев (Амин Харис, преемник мусульманского халифата). Режиссером-постановщиком был Исмаил Хидаятзаде, художником-оформителем – Федор Гусак, а за дирижерским пультом был сам Афрасияб Бадалбейли.

При создании музыки Афрасияб Бадалбейли использовал народные мелодии, мугам, хоровое искусство и мотивы европейской оперы. Причем для отображения образа главного персонажа оперы – Низами композитор активно использует взаимодействие эпического и лирического начал.

После премьеры Бюльбюль включил в свою концертную программу лучший номер оперы – арию Низами "Фахрийе", очень эмоциональную и полную мужественной экспрессии.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)