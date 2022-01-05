Межпланетное путешествие в Баку - неожиданные повороты и волшебство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Дворца Гейдара Алиева с аншлагом прошли премьерные показы интерактивной музыкальной сказки "Yeni ilin Arzu Medalyonu", сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Автором сценария музыкальной сказки является директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

По словам Рамиля Гасымова, азербайджанские сказки всегда вызывают интерес, расширяют мировоззрение детей. "Главная цель при постановке музыкальной сказки была в том, чтобы показать важность в жизни таких понятий, как честность, справедливость и настоящая дружба".

Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля является заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева.

Увлекательная история с главными героями – Надиром, Джеми, Зулумханом, Космическим псом и другими персонажами не оставила равнодушным ни одного юного зрителя в зале. Вместе с героями представления они побывали в захватывающем и полном волшебства межпланетном путешествии.

Беседа с главным персонажем Нового года Дедом Морозом, азербайджанские национальные танцы, а также танцы народов мира создали особую атмосферу. Музыкальный, интерактивный сюжет, наполненный интересными моментами и неожиданными поворотами, световые эффекты привели юных зрителей в восторг и подарили много эмоций.

Путешествие в мир волшебства и удивительных сказок произвело большое впечатление как на детей, так и их родителей, присутствовавших в зале.

Руководством Дворца Гейдара Алиева на показ спектакля также были приглашены дети шехидов и ветеранов Карабахской войны, воспитанники детских домов.

(Автор: Джани Бабаева)