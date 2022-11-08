Мечтающие азербайджанские мальчики… Посвящается Дню Победы – 8 ноября (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялся показ спектакля "Yarımçıq qalmış" ("Прерванная…"), посвященного Дню Победы - 8 ноября, сообщает Trend Life.

Перед спектаклем минутой молчания была почтена память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

Постановка посвящена памяти Самира Качаева - талантливого молодого скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований. Четырехдневная война в 2016 году предшествовала славной Победе в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году против армянских агрессоров, вписанной золотыми буквами в героическую летопись страны, доблестных сыновей и дочерей.

Спектакль поставлен народным артистом Вагифом Асадовым (1947-2022) по пьесе "Мечтающие мальчики…" Ефима Абрамова и Лейлы Бегим.

В спектакле сыграли – заслуженные артисты Лейли Велиева, Эльнур Бахрамхан, актеры Бахрам Алигейдар, Ася Атакишиева, Вахид Оруджоглу, Нурия Алиева, Айгюн Фатуллаева, Хаяла Гасымова, Гюльбениз Лятифова, Рамиль Мамедов, Эльгюн Яхъяев, Мирза Ага Мирзоев, Рамиг Насиров, Таир Исмайлов и Халиг Бекиров.