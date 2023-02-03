Выставка AXIN в Баку - талантливые художники представили свои работы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре представлена выставка работ молодых азербайджанских художников под названием "AXIN" (Течение), сообщает Trend Life.

Мероприятие, организованное "Azerbaijanartist", было приурочено ко Дню молодежи Азербайджана, который отмечается второго февраля. В экспозицию вошли 32 работы молодых художников, в том числе художников-любителей.

В своих выступлениях руководитель "Azerbaijanartist" Эльчин Гусейнли, глава "Contemporary Baku" Галиб Гасымов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов поздравили художников, пожелав им больших творческих успехов.

Было отмечено, что цель проведения выставки - развитие творческой активности молодежи, выявление их способностей и талантов, поддержка их участия в культурных проектах и мероприятиях, формирование художественно-эстетического вкуса.

Участники экспозиции с удовольствием знакомились с творчеством друг друга, делились мнениями, рассказывали о создании своих произведений.

Вошедшие в экспозицию картины отражают самые разные темы, и от этого выставка становится еще интереснее и привлекательнее для зрителя.