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Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)

Культура Материалы 27 февраля 2023 16:19 (UTC +04:00)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В городе Мингячевир прошло посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида мероприятие, организованное Бакинским детско-юношеским театром и Мингячевирским государственным драматическим театром.

Как сообщили Trend Life в пресс-службе Бакинского детско-юношеского театра, вначале в исполнении актеров Мингячевирского театра, народной артистки Эллы Ягубовой и Паши Салманова была представлена композиция "Xocalım".

Затем коллектив Бакинского детско-юношеского театра представил постановку "Vətən" (Родина), занимающую особое место в репертуаре театра. В спектакле отражены исторические факты о флаге и гимне Азербайджана, славная Победа в 44-дневной Отечественной войне.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Интигам Солтан. Роли исполнили – Нияз Ильясоглу, Рауф Гусейнли и Гурбан Ахмедов.

Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
Бакинский детско-юношеский театр представил в Мингячевире спектакль "Родина" (ФОТО)
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