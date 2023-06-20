Dünya sənin, dünya mənim! В Баку прошел концерт рок-группы Dervish Band (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся сольный концерт популярной рок-группы Dervish Band, сообщает Trend Life.

Большой сольный концерт группы Dervish Band прошел в Баку впервые, артисты выступили с программой "Dünya sənin, dünya mənim". Были представлены хиты и новые композиции группы и кавер-версии популярных композиций.

В концертной программе также приняли участие народный артист Азербайджана Ниямеддин Мусаев, солист легендарной группы "Yuxu" Джасур Нематов и талантливый исполнитель Джейхун Самедов. Выступление артистов проходило под овации зрительного зала, где преобладала молодежь.

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Группа Dervish Band была создана в 1989 году. Выступает в жанрах рок, фолк-рок, поп-рок и блюз-рок. Является участницей проектов и фестивалей Baku Rock Festival, Qızıl Payız, Mainz Rock Fest, Baku Rock Panorama, French Music day, Formula-1, Teknofest, Baku Jazz Festival, British Council Music Festival, Səs Azərbaycan и т.д. В нынешний состав группы входят ее руководитель, бас-гитарист Заур Шихбабаев, солист и гитарист Фарид Мамедов, Нармин Бехбудова, ударник Вугар Мусаев, пианист Кянан Алескеров, гитарист Анар Буньяд.