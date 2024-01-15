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Park Cinema покажет фильм "Ana", посвященный матерям шехидов

Культура Материалы 15 января 2024 18:10 (UTC +04:00)
Park Cinema покажет фильм "Ana", посвященный матерям шехидов

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - 18 января в сети кинотеатров Park Cinema будет показан фильм "Ana" (Мать), посвященный матерям шехидов, сообщает Trend Life.

Фильм снят по одноименному произведению народного писателя Гюльгусейна Гусейноглу.

Руководитель проекта – Тогрул Абдуллаев, режиссер - Вюсал Мамедов. В фильме снялись заслуженные артистки Гюляр Набиева и Фирангиз Бабаева, актеры Ильгар Мусаев, Сайяд Мамедов.

Отметим, что средства, вырученные от показа фильма, будут переданы в Фонд YAŞAT.

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