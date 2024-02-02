Наедине с волками… Красивая азербайджанская свадьба превращается в трагедию (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers в Баку прошел гала-вечер фильма режиссера Хаялы Мейдановой-Гасымовой "Улькер", сообщает Trend Life. Творческий коллектив прошел по красной дорожке, ответил на вопросы журналистов.

Мотив драмы-трагедии Улькер взят из реальной жизни. Улькер - простая и очень красивая семнадцатилетняя девушка. Ее отец – сельский учитель, мать – домохозяйка, а младший брат Исмаил – школьник. Фильм начинается со свадьбы. На первый взгляд всё выглядит обычно. Красивые жених и невеста, родственники, праздничная музыка и … вдруг все начинает меняться. Исмаил, который неважно себя чувствует, случайно становится свидетелем разговора отца и тестя сестры...

В фильме много трогательных моментов. Один из них, горькая судьба Улькер, мечты и желания которой были разрушены в день свадьбы. Однако наиболее впечатляющим моментом в фильме является отчаяние отца, который, пытаясь спасти жизнь одного из своих детей, разрушает жизнь другого… Интересно, что в съемках фильма задействованы волки. В одном из моментов Улькер остается наедине с ними…

В главной роли – Ройя Пашаева. Руководитель проекта и генеральный продюсер – Фаиг Нагиев, автор сценария – Егяна Кязымзаде, звукорежиссер – Мурад Кязымзаде, художник-постановщик – Арзу Нагиева, оператор-постановщик – FİKO, композитор – Севиндж Тофиггызы. В ролях – заслуженные артисты Ровшан Керимдухт, Эльмира Керимова, Матлаб Абдуллаев, Ильхам Асадов и другие.

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