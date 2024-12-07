Потрясающие красочные пейзажи Баку в работах Исы Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре состоялось открытие выставки "Пейзажи Баку", посвященной памяти заслуженного художника Азербайджана Исы Мамедова (5.03.1956 – 23.06. 2024), сообщает Trend Life.

На открытии заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, народные художники Агали Ибрагимов, Ариф Гусейнов, заслуженный журналист Этибар Бабаев, руководитель Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği Али Эсер рассказали о жизненном и творческом пути мастера кисти, в работах которого любимые уголки природы Азербайджана или места Баку – все отмечено его трепетным отношением, любовью, теплом, передающимся и нам, зрителям. Художник часто говорил, что каждый мотив, найденный и воспроизведенный им, становится ему таким же близким, как и любой родной человек. Каждый мотив для него – индивидуальность, и именно такой подход к предмету изображения составляет основу его творчества. Импрессионистическая манера, усиленная сугубо реалистическим взглядом, позволяет любоваться каждым созданным произведением.

От имени семьи художника его сын Нариман Мамедов выразил искреннюю признательность за организацию выставки и добрую память

В экспозиции представлены 60 живописных работ художника, изображающих любимые уголки Баку, среди которых Приморский национальный парк (Бульвар), улица Низами, площадь Фонтанов и др.

Пейзажи Исы Мамедова – это всегда очень личный, завязанный на его внутреннем состоянии, диалог художника с природой. Его стиль узнаваем, его манера – индивидуальна. Это художник, который слушает и слышит природу. Воспроизводя тот или иной мотив, работая на открытом воздухе, он всегда копает вглубь, как будто учится у самой природы, становясь неотделимым от нее элементом. Его пейзажи - не просто отражение природы, это воспроизведение ее сущности. Художник чувствует, понимает, "читает" окружающий мир, и внутренняя динамика его работ, живые мазки и постоянно меняющийся цвет создают ощущение, как будто они насыщены живыми соками земли.

И даже город, шумная городская среда превращаются в его картинах в особый организм, живущий своей собственной, внутренней жизнью! Удивительно, как городские пейзажи в работах совершенно лишены и городской суеты, и жесткости ритма жизни, присущего любому мегаполису…

Здесь памятники архитектуры, да и просто – любые элементы городской среды, включая прохожих, настолько срастаются со свето-воздушной проработкой холста, что становятся неотделимыми от окружающего их ландшафта, превращаясь в миражи, как плод фантазии художника.

Выставка организована при поддержке министерства культуры Азербайджана, Исполнительной власти города Баку, Азербайджанской государственной академии художеств, Музейного центра, Союза художников Азербайджана, Общины Западного Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.world

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