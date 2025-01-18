В Международном центре мугама пройдет вечер, посвященный 85-летию Музаффара Агамализаде

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 26 января в 19.00 пройдет вечер, посвященный 85-летию видного музыканта, народного артиста, профессора, флейтиста Музаффара Агамализаде, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступит Cadenza Contemporary Orchestra. В исполнении учеников Мастера - Ниджата Мамедова, Рахили Назаровой, Мирхалида Мамедзаде, Амины Зульфугаровой, Кямрана Талыблы, Ниджата Салманова, Нармины Салмановой прозвучат произведения азербайджанских и мировых классиков. Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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