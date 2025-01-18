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В Международном центре мугама пройдет вечер, посвященный 85-летию Музаффара Агамализаде

Культура Материалы 18 января 2025 14:03 (UTC +04:00)
В Международном центре мугама пройдет вечер, посвященный 85-летию Музаффара Агамализаде

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 26 января в 19.00 пройдет вечер, посвященный 85-летию видного музыканта, народного артиста, профессора, флейтиста Музаффара Агамализаде, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступит Cadenza Contemporary Orchestra. В исполнении учеников Мастера - Ниджата Мамедова, Рахили Назаровой, Мирхалида Мамедзаде, Амины Зульфугаровой, Кямрана Талыблы, Ниджата Салманова, Нармины Салмановой прозвучат произведения азербайджанских и мировых классиков. Вход свободный.

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