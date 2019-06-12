Удивительная пара на улицах городов мира исполняет азербайджанские песни (ВИДЕО, ФОТО)

12 июня 2019 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Удивительная молодая пара музыкантов Röya & Rizvan (Ризван Алиев и Ройя Мириева) объехали более 40 городов в 25 странах для осуществления своей мечты и реализациии проекта "Street cover" – пропаганды азербайджанской музыки, сообщает Trend Life.

Ризван играет на таре, а Ройя - поет и исполняет на гитаре. Они солисты группы Palmas, которой руководит Чингиз Мустафаев, участник "Евровидения 2019".

Европа, Северная Америка, Африка…Очередное выступление прошло в Берлине перед Бранденбургскими воротами, где они в окружении около сотни представителей азербайджанской молодежи исполнили композицию "Ayrılıq".

Молодая пара влюбленных говорит, что музыка не знает границ, а азербайджанскую музыку (классическую и народную) стараются донести непосредственно до людей не из концертного зала, а посредством выступления на улицах городов, перед историческими и архитектурными достопримечательностями. А видео выступлений распространяют через социальные сети.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
MGM Production проводит в Баку акцию "Июнь – месяц детей"
Интересное 11 июня 14:06
Страсти КВН в Баку! Краски Великолепного Настроения - впечатления победителей (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 11 июня 13:21
Азербайджанцы, осетины и дагестанцы устроили массовый баттл – вынесен "смешной приговор" (ФОТО)
Интересное 6 июня 18:49
"Ветераны Космических Войск" подарят позитивные эмоции бакинцам (ВИДЕО)
Интересное 6 июня 16:02
"Натуральный" Элтон Джон открыл летний сезон в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 3 июня 15:34
В Баку появилась веселая ферма – звездная корова, крутой бычок и странная курица (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 1 июня 13:19
Лента новостей
В Египте четырнадцать человек погибли в ДТП
Другие страны 17:55
Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан (ВИДЕО/ФОТО)
Политика 17:54
В узбекском Андижане создана свободная экономическая зона для производства лекарств
Экономика 17:50
В Азербайджане пройдет пробный экзамен для поступающих на госслужбу
Общество 17:50
В Грузии будут построены новые участки магистральных газопроводов
Экономика 17:49
Минэкологии в связи с лесными пожарами перешло на режим дежурств
Азербайджан 17:47
В Египте 32 человека получили пожизненное за попытку убийства президента
Другие страны 17:42
«Один пояс и один путь» придал новый импульс китайско-азербайджанским отношениям
Экономика 17:29
В Судане произошла новая попытка госпереворота
Другие страны 17:12