Удивительная пара на улицах городов мира исполняет азербайджанские песни (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Удивительная молодая пара музыкантов Röya & Rizvan (Ризван Алиев и Ройя Мириева) объехали более 40 городов в 25 странах для осуществления своей мечты и реализациии проекта "Street cover" – пропаганды азербайджанской музыки, сообщает Trend Life.

Ризван играет на таре, а Ройя - поет и исполняет на гитаре. Они солисты группы Palmas, которой руководит Чингиз Мустафаев, участник "Евровидения 2019".

Европа, Северная Америка, Африка…Очередное выступление прошло в Берлине перед Бранденбургскими воротами, где они в окружении около сотни представителей азербайджанской молодежи исполнили композицию "Ayrılıq".

Молодая пара влюбленных говорит, что музыка не знает границ, а азербайджанскую музыку (классическую и народную) стараются донести непосредственно до людей не из концертного зала, а посредством выступления на улицах городов, перед историческими и архитектурными достопримечательностями. А видео выступлений распространяют через социальные сети.

(Автор: Вугар Иманов)

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