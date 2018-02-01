Владимир Данай: Азербайджан – очень праздничная страна со своим темпераментом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Прошлый театральный сезон Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна было решено отдать под творческие эксперименты молодых режиссеров. Владимир Данай стал вторым режиссером из России в этом проекте. О том, как ему понравилось работать на бакинской сцене, он рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева.

- Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Баку?

- Мне позвонил ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский и предложил интересный проект: поставить русский водевиль на сцене зарубежной русской драмы. Причем художник-постановщик тоже должен быть из России. Нас познакомили с Ольгой Кузнецовой… Ну и мы начали работать вместе. Затем долго шли переговоры, переносились сроки. Я полетел в Баку 31 августа, а премьера состоялась уже 21 сентября. В Москве уже холодно было, а в Баку жара. Из-за жары вначале очень было тяжело работать. Но над спектаклем шла очень интенсивная работа… И у нас в результате получилась симпатичная история.

- Как определялся спектакль для постановки? Что вы можете рассказать о работе с актерами бакинской русской драмы?

- Я стал перечитывать русские водевили, и из них более всего мне близким показался водевиль Некрасова «Петербургский ростовщик». А если говорить об актерах, то тут, наверное, нет какой-то особой разницы – бакинские, русские или какие-то другие. Это особенность самой актерской природы, как мне кажется. Я видел, что всем в бакинской русской драме нравится работать над спектаклем. Все были рады – и актеры, и директор. И это довольно сильно воодушевляло.

- Вы впервые были в Азербайджане?

- На удивление – да, хотя у меня там живут родственники. Они раньше часто приезжали в Россию, но потом связь с ними была потеряна, а вот сейчас я их встретил там. Это было очень радостно. Вообще, Азербайджан – очень праздничная страна, со своим специфичным южным темпераментом и жизненным укладом. У меня остались очень хорошие впечатления. Я гулял по старому городу Ичеришехер – он небольшой, как почти все старые города, но это все очень впечатляет… И новые постройки. Там красивый музей современного искусства – само здание действительно впечатляет.

- Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от публики, которая пришла на вашу постановку.

- Я ставил комедию, а южная публика… она смешливая, и зал хохотал с первой и до последней минуты. В Баку очень хорошая и благодарная публика. Мне кажется, благодаря этой публике нам даже удалось чуть-чуть больше, чем просто комедию сделать. Зал очень активно реагировал, азербайджанцы очень живой народ. С удовольствием приеду работать на бакинской сцене еще, если позовут.

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