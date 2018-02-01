Владимир Данай: Азербайджан – очень праздничная страна со своим темпераментом (ФОТО)

1 февраля 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Прошлый театральный сезон Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна было решено отдать под творческие эксперименты молодых режиссеров. Владимир Данай стал вторым режиссером из России в этом проекте. О том, как ему понравилось работать на бакинской сцене, он рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева.

- Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Баку?

- Мне позвонил ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский и предложил интересный проект: поставить русский водевиль на сцене зарубежной русской драмы. Причем художник-постановщик тоже должен быть из России. Нас познакомили с Ольгой Кузнецовой… Ну и мы начали работать вместе. Затем долго шли переговоры, переносились сроки. Я полетел в Баку 31 августа, а премьера состоялась уже 21 сентября. В Москве уже холодно было, а в Баку жара. Из-за жары вначале очень было тяжело работать. Но над спектаклем шла очень интенсивная работа… И у нас в результате получилась симпатичная история.

- Как определялся спектакль для постановки? Что вы можете рассказать о работе с актерами бакинской русской драмы?

- Я стал перечитывать русские водевили, и из них более всего мне близким показался водевиль Некрасова «Петербургский ростовщик». А если говорить об актерах, то тут, наверное, нет какой-то особой разницы – бакинские, русские или какие-то другие. Это особенность самой актерской природы, как мне кажется. Я видел, что всем в бакинской русской драме нравится работать над спектаклем. Все были рады – и актеры, и директор. И это довольно сильно воодушевляло.

- Вы впервые были в Азербайджане?

- На удивление – да, хотя у меня там живут родственники. Они раньше часто приезжали в Россию, но потом связь с ними была потеряна, а вот сейчас я их встретил там. Это было очень радостно. Вообще, Азербайджан – очень праздничная страна, со своим специфичным южным темпераментом и жизненным укладом. У меня остались очень хорошие впечатления. Я гулял по старому городу Ичеришехер – он небольшой, как почти все старые города, но это все очень впечатляет… И новые постройки. Там красивый музей современного искусства – само здание действительно впечатляет.

- Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от публики, которая пришла на вашу постановку.

- Я ставил комедию, а южная публика… она смешливая, и зал хохотал с первой и до последней минуты. В Баку очень хорошая и благодарная публика. Мне кажется, благодаря этой публике нам даже удалось чуть-чуть больше, чем просто комедию сделать. Зал очень активно реагировал, азербайджанцы очень живой народ. С удовольствием приеду работать на бакинской сцене еще, если позовут.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Александр Шаровский отметит 70-летие со зрителями на родной сцене
Культура 26 января 12:37
Приключения Микки Мауса и его друзей в Баку
Культура 25 января 11:36
В Баку готовятся встретить Морозко из Москвы
Культура 22 января 14:58
День молодежи Азербайджана:"Последний пылкий влюблённый" (ФОТО)
Культура 18 января 15:50
В Баку приедут московские артисты
Культура 27 декабря 2017 16:09
Спектакль "по лекалам" Аркадия Райкина покажут в Баку (ФОТО)
Культура 22 декабря 2017 16:11
В Баку запустили механизм волшебных часов (ВИДЕО)
Интересное 19 декабря 2017 15:01
Марфушка и Настенька едут из Москвы в Баку: мюзикл для всей семьи "Морозко"
Культура 18 декабря 2017 10:32
По просьбе зрителей в Баку покажут еще один "Чудесный переполох"
Культура 4 декабря 2017 11:12
Театральные звезды в эксцентричной комедии Натига Расулзаде
Культура 28 ноября 2017 14:10
"Чудесный переполох" - захватывающая история в Баку (ВИДЕО)
Культура 23 ноября 2017 13:36
Приключения азербайджанцев в Сочи: Это запомнится на всю жизнь! (ФОТО)
Культура 27 октября 2017 13:39
Азербайджанский театр отправляется на гастроли по городам России
Культура 24 октября 2017 19:05
Александр Шаровский о новых спектаклях, гастролях и своем юбилее… (ВИДЕО)
Культура 17 октября 2017 20:49
Александр Шаровский не будет заменять Фуада Поладова другим актером (ФОТО)
Культура 17 октября 2017 20:27
Любовь и меркантильный интерес: в Баку состоится премьера спектакля "Петербургский ростовщик"
Культура 10 октября 2017 12:30
Мастер-класс для азербайджанских актеров (ФОТО)
Культура 29 сентября 2017 19:24
Особенно жаль расставаться с чудом, которое называется жизнь - Фахраддин Манафов
Интервью 13 сентября 2017 18:21