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Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)

Звёздный мир Материалы 6 марта 2025 17:04 (UTC +04:00)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Фото: Руслан Мамедов

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли любителям корейской музыки впервые было представлено эстрадно-симфоническое шоу с вокалистами K-POP Symphony в совместном исполнении музыкантов Alterus & Royal Orchestra, сообщает Trend Life.

Любимые хиты групп BTS, Blackpink, Stray kids, Seventeen в новом звучании на бакинской сцене добавляли драйва для молодежи. Звуки оркестра, помноженные на энергетику K-pop, создали незабываемую атмосферу. Это не просто музыка, это настоящий культурный феномен, который объединяет поколения и стирает границы!

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Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)
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