Впервые в Баку для любителей корейской музыки состоялось шоу "K-POP Symphony" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли любителям корейской музыки впервые было представлено эстрадно-симфоническое шоу с вокалистами K-POP Symphony в совместном исполнении музыкантов Alterus & Royal Orchestra, сообщает Trend Life.

Любимые хиты групп BTS, Blackpink, Stray kids, Seventeen в новом звучании на бакинской сцене добавляли драйва для молодежи. Звуки оркестра, помноженные на энергетику K-pop, создали незабываемую атмосферу. Это не просто музыка, это настоящий культурный феномен, который объединяет поколения и стирает границы!

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!